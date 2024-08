विनेश की नहीं है कोई गलती, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने इन्हें बताया जिम्मेदार

Highlights महिला 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में विनेश फोगाट बाहर हुईं अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी गलती नहीं 'स्टाफ जिम्मेदार है'- संजय सिंह, WFI अध्यक्ष

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में विनेश फोगाट के बाहर हो जाने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने आगे कहा कि विनेश की जगह स्टाफ जिम्मेदार है, जो उनका फिजियो और हेल्थ से जुड़े चीजों पर ध्यान दे रहा था।

उन्होंने कहा, ''मैं इसे विनेश की गलती नहीं मानता क्योंकि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। हमारे कोच, फिजियो और पोषण विशेषज्ञ सहित सहायक स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।"

बुधवार की सुबह विनेश फोगाट का मैच होना था, उन्होंने इससे पहले मंगलवार को तीन खिलाड़ियों को पटका था, लेकिन फाइनल मैच से पहले ओलंपकि संघ ने उन्हें 100 ग्राम ज्यादा वजन निकल जाने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने मामले की जांच की मांग की और भारत सरकार से आग्रह किया कि "जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने भारत के 1.4 अरब लोगों को निराश किया है।"

