बढ़ते कोविड मामलों के बीच चीन से आने-जाने वाली उड़ानें बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं: सूत्र

Highlights चीन से आने-जाने वाली उड़ानों को रोकने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चीन कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वैरिएंट के नए स्ट्रेन के कारण विनाशकारी कोविड लहर से जूझ रहा है। भारत में चीन में संक्रमण के मौजूदा उछाल से तनाव काफी बढ़ गया है।

नई दिल्ली:चीन में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि चीन से आने-जाने वाली उड़ानों को रोकने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कई विपक्षी नेताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने सरकार से भारत में एक और कोविड लहर को रोकने के लिए चीन से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को तुरंत रोकने की मांग की है।

सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया, "हमारे पास चीन से भारत के लिए या भारत से चीन के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन अभी तक चीन के रास्ते आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट को रोकने के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) एक क्रियान्वित मंत्रालय है, अंतिम निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) से आएगा।"

We don’t have any direct flights from China to India or from India to China but as of now, there is no such order issued to stop connecting flights to India which is coming via China. MoCA is an executing ministry, the final decision will come from MoHFW: Govt Sources to ANI