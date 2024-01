"नीतीश का जाना विश्वासघात है, उन्हें बिहार की जनता इसका जवाब देगी", जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की पटना में बुलाई पहली बैठक को याद करते हुए कहा

Highlights नीतीश के पाला बदलने पर कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने किया हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया है नीतीश कुमार ने आखिरी समय में इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़ा है, यह पूरी तरह से विश्वासघात है

कोलकाता: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन से एनडीए में जाने को लेकर विपक्षी दलों से बेहद सधी हुई और तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने नीतीश कुमार के कदम पर हैरानी जताई है। वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश के पाला बदलने पर कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया है और आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें इसका सबक सिखाएगी।

नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई। पटना की बैठक में विपक्ष की 18 पार्टियां मौजूद थीं। उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई में भी बैठक हुई। सभी बैठकों में नीतीश कुमार मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि वो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ देंगे। यह दुख की बात है कि उन्होंने आखिरी समय में हमारा हाथ छोड़ दिया। यह पूरी तरह से विश्वास के साथ किया गया विश्वासघात है और बिहार के लोग जल्द ही उन्हें इसके लिए जवाब देंगे।"

#WATCH | West Bengal: On Nitish Kumar joining NDA, Congress MP Jairam Ramesh says, "Nitish Kumar called a meeting... 18 parties were present in Patna. The meeting was held in Bengaluru, Mumbai. Nitish Kumar was present in all the meetings. He didn't give any hint (that he would… pic.twitter.com/BvfsSLRZpb