सीएम नीतीश ने गृह विभाग अपने पास रखा, तेजस्वी नए स्वास्थ्य मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा, यहां देखें लिस्ट

पटनाः बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा भी कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, विजय कुमार चौधरी को वित्त, राजद नेता तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री पद दिया गया है। राजद कोटे के 16 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। जदयू के 11 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के 2, हम और निर्दलीय के 1-1 मंत्री बनाए गए है।

राष्ट्रीय जनता दल के तेजप्रताप यादव एवं आलोक मेहता, जनता दल (यूनाइटेड) के विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र यादव तथा कांग्रेस नेता आफाक आलम सहित कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल फागू चौहान ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायकों को पांच-पांच के समूह में शपथ दिलाई गई।

मुख्यमंत्री नीतीश क॒मार के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी एवं निर्वाचन विभाग हैं वहीं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, नगर विकास एवं आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के विजय कुमार चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य, बिजेन्द्र प्रसाद यादव को ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग, अशोक चौधरी को भवन निर्माण, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी को समाज कल्याण, संजय कुमार झा को जल संसाधन एवं सूचना एवं जन-संपर्क, शीला कुमारी को परिवहन, सुनील कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, जयन्त राज को लघु जल संसाधन, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार, सुरेन्द्र प्रसाद यादव को सहकारिता, रामानन्द यादव को खान एवं भूतत्व, कुमार सर्वजीत को पर्यटन, ललित कुमार यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, समीर कुमार महासेठ को उद्योग, चन्द्र शेखर को शिक्षा, अनिता देवी को पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, जितेन्द्र कमार राय को कला, संस्कृति एवं युवा, सुधाकर सिंह को कृषि दिया है।

कार्तिक कुमार को विधि, शमीम अहमद को गन्ना उद्योग, शाहनवाज को आपदा प्रबंधन, सुरेन्द्र राम को श्रम संसाधन एवं मोहम्मद इसराईल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कांग्रेस से मत्री बनाए गए मोहम्मद आफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मंत्री बने संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा मंत्री बनाए गए निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

