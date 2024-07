NITI Aayog Meeting Live: सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा..., नीति आयोग की बैठक से सीएम नीतीश की दूरी, पलटी मार सियासत की कड़ी तो नहीं, अटकलों का बाजार गर्म!

Highlights कितनी सत्यता है, इसपर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत के कारण कुछ भी संभव होना है। जदयू की ओर से किसी भी मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

NITI Aayog Meeting Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि पिछली बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल नहीं हुए थे। वैसे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं होने की कोई वजह नहीं बताई गई है। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बहिष्कार से जोडकर भी देखा जाने लगा है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, इसपर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत के कारण कुछ भी संभव होना बताया जाने लगा है। वैसे नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक बिहार की ओर से दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा शामिल हुए। लेकिन यह दोनों नेता भाजपा से ही जुड़े हैं, जबकि जदयू की ओर से किसी भी मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

ऐसे में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत पहले से यह ऐलान करते आ रहे हैं कि अगस्त में कोई नई सियासत देखी जा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने को उससे भी जोड़कर देखा जाने लगा है।

