महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में लगी धारा 144, हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए निशिकांत दुबे, पूछा- क्या मक्का या वेटिकन में निकलेगी शिव बारात?

देवघर:झारखंड सरकार द्वारा महाशिवरात्रि पर देवघर में धारा 144 लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह 'बाबा की नगरी' है। यहां किसी का अहंकार काम नहीं करता। मेरा मानना ​​है कि यही हेमंत सोरेन के पतन का मार्ग है। यह 'शिव बारात' इसमें उनका साथ देने वाले उनके सभी अधिकारियों के विनाश का मार्ग है।"

निशिकांत दुबे ने कहा, "देवघर भगवान शिव की भूमि है। देवघर का अर्थ है कि वह यहां के कण-कण में निवास करते हैं। हजारों सालों से यहां 'शिव बारात' निकाली जा रही है। भगवान शिव की नगरी में 'शिव बारात' नहीं निकाली तो और कहां निकाली जाएगी? मक्का और वेटिकन?"

Deoghar is the land of Lord Shiv. Deoghar means He resides in every particle here. 'Shiv Barat' is being taken out here for thousands of years. If 'Shiv Barat' is not taken out in Lord Shiv's city, where else will it be done? Mecca and Vatican?: BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/qwKJ1XvRMo