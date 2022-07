Presidential Polls: निर्मला सीतारमण और आरके सिंह ने पीपीई किट पहनकर डाला वोट, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं कोरोना पॉजिटिव

Highlights केंद्र सरकार के दोनों मंत्री COVID-19 से पीड़ित हैं इसी तरह मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर में वोट डालने पहुंचे

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को देश के सांसदों और विधायकों ने अपना-अपना वोट डाला। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने पीपीई किट में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। केंद्र सरकार के दोनों मंत्री COVID-19 से पीड़ित हैं।

इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे। 89 वर्षीय मनमोहन सिंह पिछले साल कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद से ही अस्वस्थ चल रहे हैं। इसके अलावा 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव भी बीमार से जूझ रहे हैं।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Power Minister RK Singh cast their votes for the Presidential polls in PPE kits as they are suffering from COVID-19 pic.twitter.com/lwqHIuHV2O