New Year 2023: बिहार में सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे बीजेपी नेता, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घमासान

पटनाः नए साल 2023 में बिहार की सियासत में यात्राओं को लेकर सियासी हलचल बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। नीतीश कुमार के प्रस्तावित यात्रा की सियासत पर भाजपा भी पलटवार करने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि जहां-जहां नीतीश कुमार जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर भाजपा भी उसी जगह जाकर नीतीश कुमार का पोल खोलेगी।

विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने एलान कर दिया है कि यात्रा के दौरान जहां-जहां नीतीश कुमार जाएंगे। एक हफ्ता के अंदर वह खुद भाजपा नेताओं के साथ जाकर नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे और यह सच्चाई जनता को बतायेंगे की नीतीश कुमार के दावे क्या है और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है।

उधर, भाजपा के इस घोषणा के बाद यात्रा की सियासत गर्मा गई है। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है की नीतीश कुमार की यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले जनता के नब्ज को जानने की क़वायद है।

जिसे नीतीश जनता के बीच जाकर ख़ुद देखना और समझना चाह रहे है। जदयू के वरिष्ठ नेता व राज्य सभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के अनुसार जनता के बीच जाकर उनके बीच पहुंच कर ही ये जाना जा सकता है कि असली समस्या क्या है? सरकार की जो योजना चल रही है, वो जमीन पर ठीक तरीके से पहुंच रही है कि नहीं?

नीतीश कुमार जा रहे है मंत्रियों को भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर उत्साहित है। जिसकी रूप रेखा तैयार की जा रही है। ऐसे में भाजपा के द्वारा भी यात्रा की सियासत में उतरने के ऐलान के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ना स्वाभाविक हो गया है।

