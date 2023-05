New Parliament Inauguration: नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी 'सर्व-धर्म' प्रार्थना में हुए शामिल, विभिन्न भाषाओं में की गई प्रार्थना

By अंजली चौहान | Published: May 28, 2023 09:59 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अन्य केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में शामिल हुए, जिन्होंने 'सर्व धर्म प्रार्थना' (बहु-विश्वास प्रार्थना) समारोह में भाग लिया।

(photo credit: ANI twitter)