New Parliament Inauguration: संसद भवन उद्घाटन समारोह में 25 दल होंगे शामिल, 21 पार्टियों ने बहिष्कार का फैसला किया, देखें कौन-कौन शामिल

Highlights कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है। बीजू जनता दल, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई दल मौजूद रहेंगे। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी और जेडीएस शामिल होंगे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करेंगे। विपक्ष के बहिष्कार आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। कुछ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा नहीं हैं। भाजपा के अलावा, अन्नाद्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने समारोह में भाग लेने की पुष्टि की है।

उद्घाटन में बीजू जनता दल, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई दल मौजूद रहेंगे। रविवार को होने वाले समारोह में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी और जेडीएस शामिल होंगे। कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है।

28 मई को प्रात:काल में एक विस्तृत समारोह होगा, जिसमें वैदिक रीति से की जाने वाली पूजाएं प्रात: 7:30 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 9 बजे तक चलेंगी, जिसके बाद उद्घाटन समारोह दोपहर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। सुबह की पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश और कुछ शीर्ष अधिकारियों के उपस्थित होने की उम्मीद है।

"I will be attending the inauguration of the new building of Parliament House. That magnificent building was built with the tax money of the people of the country. It belongs to the country. It is not BJP or RSS office," says HD Deve Gowda JD(S) supremo and former PM.



