New Criminal Law Bills: मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा, 9 नई धाराएं जोड़ी, 39 नए सब सेक्शन जोड़े, यहां हुए बड़े बदलाव, देखें सबकुछ

Highlights टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अत्याधुनिक होगी नए भारत की कानून व्यवस्था। 150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है। अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेन्द्र मोदी का शासन है।

New Criminal Law Bills: गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कई सवाल के जवाब दिया। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है। जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है।

New criminal law bills in consonance with spirit of Constitution: Amit Shah in Lok Sabha



