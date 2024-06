NEET-UG 2024: 'दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे, मोदी सरकार कानून लेकर आई', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेपर लीक पर बोलीं

Highlights राष्ट्रति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीकर पर कहा कि उनकी सरकार कर रही इस पर काम साथ ही ये भी बताया कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी साथ ही आप देश में इसे लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं

NEET-UG 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में नीट-यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को लेकर उठे विवाद पर कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार इसके लिए ठोस कानून लेकर आई है। हालांकि, इस पर संसद शुरू होने के साथ संसद में आए नवनियुक्त सांसदों ने इसके लिए मांग भी जोरदार तरीके से की थी। राष्ट्रपति ने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से इसे पूरा करवाएगी।

राष्ट्रपति ने ये भी पेपर लीक पर कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई सरकारी एग्जाम, किसी भी तरह की बाधा इनमें कभी नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की हालिया घटनाओं के संबंध में, मोदी सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजनीति से ऊपर उठर इस पर..- राष्ट्रपति

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक की समस्या आती देखी जा चुकी है, इससे पहले भी अपने अलग-अलग राज्यों में इस तरह की घटना होते देखा, जहां ऐसी घटनाक्रम घटित हुआ। पेपर लीक जैसे मुद्दे पर छात्रों की कड़ी मेहनत को देखते हुए अपने राजनीति से ऊपर उठकर जरुरी और कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है।

