Neeraj Chopra-Jan Zelezny: गोल्ड हारने का गम?, तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक और विश्व खिताब विजेता जान ज़ेलेज़नी को अपना कोच बनाया

Highlights ज़ेलेज़नी के नाम इस स्पर्धा में 98.48 मीटर का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। जर्मन बायोमैकेनिक्स विशेषज्ञ क्लॉस बार्टोनिट्ज़ के साथ काम किया। मैं शुरू से ही जान की तकनीक और सटीकता का प्रशंसक रहा हूं।

Neeraj Chopra-Jan Zelezny: भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अगले सत्र की शुरुआत से पहले शनिवार को तीन बार के ओलंपिक चैंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक जान ज़ेलेज़नी को अपना कोच नियुक्त किया। चेक गणराज्य के 58 वर्षीय ज़ेलेज़नी को आधुनिक युग का सबसे महान भाला फेंक खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने अपने शानदार करियर में तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक (1992, 1996, 2000) और इतने ही विश्व खिताब (1993, 1995, 2001) जीते। ज़ेलेज़नी के नाम इस स्पर्धा में 98.48 मीटर का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है।

I write this without knowing where to begin.



Coach, you are more than just a mentor to me. Everything you taught has helped me grow both as an athlete and person. You have gone out of your way to make sure I was mentally and physically prepared for every competition. You stood… pic.twitter.com/kJxaPqmHmm