कतर से रिहाई के बाद भारत पहुंचे पूर्व नौसैनिकों ने लगाया "भारत माता की जय" का नारा, कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से शुक्रिया'

Highlights कतर में मौत की सजा पाने वाले आठ पूर्व नौसैनिकों में से सात ने की स्वदेश वापसी पूर्व नौसैनिकों ने हवाई अड्डे पर लगाये "भारत माता की जय" के नारे रिहा हुए पूर्व नौसैनिकों ने पीएम मोदी का आबार व्यक्त करते हुए उन्हें दिल से थैंक्यू कहा

नई दिल्ली: कतर में मौत की सजा पाने वाले आठ पूर्व नौसैनिकों में से सात 'जासूसी' के आरोप में महीनों कतर की जेल में रहने के बाद रिहा होकर सकुशल हिंदुस्तान वापस आ गये हैं। दिल्ली के हवाई अड्डे पर सोमवार को "भारत माता की जय" का नारा लगाते हुए रिहा हुए सभी पूर्व नौसैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की।

हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ ने दावा किया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत की ओर से निरंतर राजनयिक प्रयास नहीं किये गए होते तो उन्हें कभी भी कतर से रिहाई नहीं मिलती।

#WATCH | Delhi: One of the Navy veterans who returned from Qatar says, "It wouldn't have been possible for us to stand here without the intervention of PM Modi. And it also happened due to the continuous efforts of the Government of India." pic.twitter.com/bcwEWvWIDK