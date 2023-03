'आपकी रिहाई का इंतजार करना बेहद तकलीफ देता है', स्टेज 2 के खतरनाक कैंसर से ग्रसित सिद्धू की पत्नी ने लिखा भावुक पोस्ट

Highlights नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू स्टेज 2 कैंसर से ग्रसित हैं। नवजोत ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी।

चंडीगढ़ः जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू स्टेज 2 कैंसर से जूझ रही हैं। नवजोत ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुधवार उनकी डेराबस्सी के एक प्राइवेटअस्पताल में सर्जरी की गई।

नवजोत कौर ने जेल में बंद पति का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। इसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। भावुक पोस्ट में नवजोत कौर ने कहा कि हर दिन बाहर रहकर आपकी रिहाई का इंतजार करना बेहद तकलीफ देता है। यह कलयुग है।

नवजोत ने पोस्ट में आगे लिखा, माफ कीजिएगा आपका इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि यह स्टेज 2 आक्रामक कैंसर है। आज सर्जरी के लिए जा रही हूं। किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भगवान की योजना है।

2/2 Waited for You, seeing you were denied justice again and again.Truth is so powerful but it takes your tests time and again. KALYUG.Sorry can’t wait for you because it’s stage 2 invasive cancer. Going under the knife today. No one is to be blamed because it’s GODS plan:PERFECT