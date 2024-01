National Voters Day 2024: सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने युवा मतदाताओं से कहा- वोट के जरिए देश की दिशा और दशा बदलिए, देखें वीडियो

Highlights लेकिन 2014 से पहले के अखबार खोलिए। तब आए दिन भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें अखबारों में छपती थी। हजारों करोड़ों रुपयों के घोटालों की खबरें सामान्य बात थी।

National Voters Day 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मेरे जीवन में इतने सारे युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी भी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर है। मैं सभी नवमतदाताओं को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा मतदाताओं से कहा कि वे अपने वोट के जरिए देश की दिशा और दशा तय करेंगे। 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ-साथ निभानी है।

ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। पहला, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं, जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। स्थायी सरकार बड़े निर्णय लेती है, हमारी सरकार ने दशकों से लंबित पड़े मुद्दों को हल किया।

#WATCH | BJP launches new campaign for the upcoming Lok Sabha elections 2024 - ‘Modi ko chunte hain’ pic.twitter.com/bblzdEMDDY — ANI (@ANI) January 25, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने युवा मतदाताओं से कहा कि 10-12 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थीं उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय किया। अतीत में भ्रष्टाचार और घोटाले हेडलाइन बनते थे अब बात विश्वसनीयता और सफलता की कहानियों की होती है। यह मोदी की गारंटी है कि आपके सपने मेरा संकल्प हैं।

#WATCH | During 'NaMo Nav Matadata Sammelan' for first-time voters, PM Modi says, "Today, people talk about credibility, not corruption; success stories, not scams. Earlier India was on the list of fragile five economies. But today, Bharat is the fifth largest economy in the… pic.twitter.com/SR2GNpiGKk — ANI (@ANI) January 25, 2024

हम सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है- वो है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य दुनिया ने देखा है और लोहा भी माना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनके रहेंगे। देश में 18 से 25 साल आयु वर्ग के सात करोड़ से अधिक मतदाता हैं।

#WATCH | While addressing new voters, PM Modi says, "With the power of your vote, you have to defeat 'parivarwadi' parties." pic.twitter.com/pd6JpC7Y5Q — ANI (@ANI) January 25, 2024

