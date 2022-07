National Herald Case: सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान की गई थी 2 डॉक्टरों और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था

Highlights सूत्रों के अनुसार, ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 2:20 घंटे पूछताछ की मामले में सोनिया गांधी से 2 दर्जन से अधिक सवाल पूछे गए

नई दिल्ली: नेशनल हेरल्ड मामले में गुरुवार को सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुईं। इस दौरान ईडी ने उनसे करीब 2:20 घंटे पूछताछ की। जिसके बाद सोनिया ने ईडी से दवा के लिए उन्हें घर जाने के लिए कहा जिसकी ईडी ने अनुमति दी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के लिए 2 डॉक्टरों और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी।

पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी को ईडी कार्यालय में रहने की अनुमति दी, जो इस बीच उनसे दो बार मिलने गईं। ईडी सूत्रों ने कहा कि मामले में सोनिया गांधी से 2 दर्जन से अधिक सवाल पूछे गए जिसके बाद उसने अपनी दवा के लिए घर जाने को कहा गया।

ED kept 2 doctors & an ambulance on standby during its interrogation with Congress chief Sonia Gandhi, which lasted 2.20hrs. It also allowed Priyanka Gandhi to be at the ED office, who went to meet her twice in the meanwhile: ED sources (1/2)