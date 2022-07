‘नेशनल हेरल्ड’ में सोनिया गांधी से पूछताछ खत्म, ईडी ने 25 जुलाई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया

Highlights पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने देशभर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर हमला किया।

नई दिल्लीः कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25 जुलाई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने देशभर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

गांधी (75) 'जेड प्लस' सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय मध्य दिल्ली में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंची थीं। सूत्रों ने कहा कि समन के सत्यापन और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर जैसी कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पूछताछ शुरू हुई।

सूत्रों ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जाने देने का अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया। यह जांच कांग्रेस से जुड़ी 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर हमला किया। आजाद ने कहा कि एक ही केस के लिए परिवार के दो लोगों को बुलाना ये कहां का न्याय है। अभी राहुल गांधी को 4-5 बार बुलाया, उसी केस में उनकी मां (सोनिया गांधी) को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा हमें आंदोलन करने का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर तलब किया गया है। सोनिया गांधी की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है और फिर भी भाजपा उनके पीछे है। भाजपा बदला लेने की इच्छा में इतनी अंधी है।

बघेल ने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष जिसने एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रधानमंत्री पद से इनकार किया, उस पर 90 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर ईडी के कार्यालय में बुला रही है।

