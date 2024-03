Narendra Modi Srinagar Visit: उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को जबरन भेजा जा रहा है', भाजपा ने कहा- 'मोदी के कार्यक्रम में एक लाख लोग जुटेंगे'

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के विशेष दौरे पर घाटी पहुंच रहे हैं अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा है पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को राष्ट्रीय तिरंगे से सजाया गया है

जम्मू-कश्मीर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के विशेष दौरे पर घाटी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद से पहली बार श्रीनगर जा रहे हैं।

पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम में 'विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर' कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह केंद्र शासित प्रदेश में कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के 'समग्र कृषि विकास कार्यक्रम' को समर्पित करेंगे।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटन क्षेत्र में 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं भी शुरू करने की योजना है, जिसमें श्रीनगर में 'हज़रतबल तीर्थ का विकास' भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर' कार्यक्रम के दौरे से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को राष्ट्रीय तिरंगे से सजाया गया है।

पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में पीएम मोदी की हो रही पहली रैली में लगभग एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद हैं। बख्शी स्टेडियम में होने वाली रैली में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से लोगों के आने की उम्मीद है।

भाजपा के इन दावों के इतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर कथित रूप से दबाव डाल रहा है।

Tomorrow the godi media & agencies will be gushing about the “historic crowd” gathered to hear PM Modi in Srinagar. What they will conveniently forget to mention is that almost none of the people there will be attending of their own free will. The dictatorial J&K Govt has pulled… pic.twitter.com/NawQGPn8Zf