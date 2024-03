PM Modi In Kanyakumari: 'मुझे तकलीफ है... तमिल में मेरी मन की बात सुनेंगे', कन्याकुमारी में लोग बोले सुनेंगे मोदी जी

Highlights डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया था प्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी हम तमिलनाडु के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं

PM Modi In Kanyakumari: आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के दौरे पर थे। पीएम ने कन्याकुमारी में एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि मुझे तकलीफ है कि मुझे तमिल नहीं आती। लेकिन, तमिल भाषा के प्रति मेरा प्यार बहुत ज्यादा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि क्या आप सभी लोग मेरी मन की बात तमिल में सुनेंगे। पीएम के सवाल का जवाब देते हुए सभा में मौजूद जनता ने कहा कि हां मोदी जी।

#WATCH | During a public rally in Kanniyakumari, PM Modi says, "...The workers of DMK and Congress only know how to cheat and insult women. The people of Tamil Nadu know how the workers of DMK behaved with former state CM J Jayalalithaa...They do politics in the name of women.… pic.twitter.com/LdtJgN5PVc