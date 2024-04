हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, फुटेज भी जारी की

Highlights हूती एक ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह है अमेरिकी सेना के एक एमक्यू-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया हूती विद्रोहियों ने इसकी फुटेज भी शेयर की

नई दिल्ली: यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार, 27 अप्रैल को अमेरिकी सेना के एक एमक्यू-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हूती विद्रोहियों ने इसकी फुटेज भी शेयर की जो मानव रहित विमान के टुकड़ों से मेल खाते थे। यूएस सेंट्रल कमांड और यूएस वायु सेना के अधिकारियों ने हूती विद्रोहियों के दावे पर तुरंत जवाब नहीं दिया। हालाँकि अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस न्यूज़ ने शुक्रवार को एक गुमनाम अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से स्वीकार किया कि यमन में एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

हूती विद्रोहियों के अनुसार गुरुवार को देश के सादा प्रांत में उनके गढ़ पर हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने जो फुटेज जारी किया है उसमें ड्रोन को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल प्रक्षेपण करना दिखाया गया है। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने यमन में 2014 से ही देश के उत्तर और इसकी राजधानी सना पर कब्ज़ा कर लिया था।

