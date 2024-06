Narendra Modi Oath Taking Ceremony: 'इतिहास बनाने से चूके 'चाचा', नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर मिला तो सबूत दिखाएं', पप्पू यादव ने कसा तंज

Highlights पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था तो उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था नीतीश कुमार का नाम बिहार से पहले प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो जाता उन्हें ऑफर दिया गया था तो उन्हें इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए था

Nitish-Pappu: पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था तो उन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए और उन्हें प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। नीतीश कुमार का नाम बिहार से पहले प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो जाता।

