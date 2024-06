Narendra Modi Oath Ceremony: 'सॉरी... मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती हूं', मोदी के शपथ पर ममता का तंज

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी को देश-विदेश के नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन गैर संवैधानिक, गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती हूं

Narendra Modi Oath Ceremony: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को पीएम पद की शपथ लेंगे। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन जाएगी। मोदी को देश-विदेश के नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं। विदेशी मेहमान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमान पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

#WATCH | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "I am sorry, but I cannot wish well to an unconstitutional, illegal party for forming the government. My best wishes will be for the country. I will tell all the MPs to strengthen their party...We will not break your party… pic.twitter.com/M90jtXZ6AQ