Narendra Modi In Parbhani: 'मैंने गरीबी की जिंदगी जी है, मैं पिछड़े परिवार से आता हूं', परभणी की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा, हमने पिछले टर्म में चंद्रयान की सफलता को देखा है, इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है पीएम ने कहा कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाएंगे

Narendra Modi In Parbhani: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के परभणी लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है। बल्कि इस चुनाव का उद्देश्य भारत को 'विकित' और 'आत्मनिर्भर' बनाना है। 2024 के चुनावी मुद्दे सामान्य नहीं है। क्योंकि हर मुद्दे महत्वपूर्ण है।

#WATCH | Addressing a public meeting in Parbhani, Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi says, "The 2024 election is not just to form a government. But the aim of this election is to make India 'Viksit' and 'Atmanirbhar'. Therefore, the issues of the 2024 elections are not… pic.twitter.com/22U2oML8zU