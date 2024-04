Narendra Modi in Wardha: 'मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है इंडी गठबंधन', वर्धा की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा

Highlights पीएम ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया पीएम ने कहा कि, बीजेपी के विकास के आगे इंडी गठबंधन मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है पीएम ने कहा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है

Narendra Modi in Wardha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के विकास के आगे इंडी गठबंधन मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है। इसीलिए, ये लोग अब केवल गाली-गलौच और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं को ये लोग यहां महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की धरती पर लाकर रैली करवाते हैं।

#WATCH | Addressing a public meeting in Wardha, Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi says, "The thinking of Congress and INDI alliance has been anti-national and anti-farmer, that is why the condition of farmers in the country remained bad for decades...Stones were laid in… pic.twitter.com/y4R4EUR16a — ANI (@ANI) April 19, 2024

उन्होंने कहा कि बीते दिनों पहले रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। पूरे देश जश्न मना रहा था। उस समय एक इंडी नेता ने कहा कि यह पाखंड है। यह इंडी गठबंधन वाले नेताओं का असली चेहरा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि वह चुनाव नहीं जीत सकती है। पीएम ने कहा कि आज जो पहले दौर का मतदान हुआ है, वह दिखा रहा है देश में फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है।

#WATCH | Addressing a public meeting in Wardha, Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi says, "Before 2014 there was a perception that nothing good can happen in the country. There was disappointment everywhere. Villagers thought that water, roads, and electricity could never… pic.twitter.com/pP1n0hKn1O — ANI (@ANI) April 19, 2024

इसीलिए, देश में दशकों तक किसानों की हालत इतनी खराब रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था, लेकिन कई पीढियां गुजरने के बाद भी काम पूरा नहीं होता था। 2014 से पहले ये धारणा बन गयी थी कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है

#WATCH | Addressing a public meeting in Wardha, Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi says, "Your presence today in such a large number is proof that the target of 'Viksit Maharashtra' & 'Viksit Bharat' is not too far..." pic.twitter.com/pnNBGqoQa5 — ANI (@ANI) April 19, 2024

10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि, आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी ये उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का ये प्रचंड समर्थन बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का लक्ष्य दूर नहीं है। 2024 का ये चुनाव, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का चुनाव है।

Web Title: Narendra Modi in Wardha Live Public meeting Maharashtra Lok Sabha Election 2024