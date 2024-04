Narendra Modi In Bengaluru: 'मेड इन इंडिया' हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, कर्नाटक को हाई-स्पीड बुलेट ट्रेनें मिलेंगी', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने बेंगलुरु में चुनावी रैली को संबोधित किया पीएम ने कहा कर्नाटक को भी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिलेंगी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है आज दुनिया भर के देश भारत में निवेश करना चाहते हैं

Narendra Modi In Bengaluru:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी बीते दिनों पहले बेंगलुरु में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हवाई जहाज में बैठेंगे। वहीं, कर्नाटक को हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिलेंगी।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2014 और 2019 में हमें जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। हमारी सरकार आने से पहले दुनिया भारत को नाजुक देशों में गिनती थी। दुनिया सोचती थी कि भारत डूबेगा तो हमें भी ले डूबेगा। यहां के बैंक में बड़े संकट थे। एक दौर वह था एक दौर आज का है। आज दुनिया भारत के साथ मजबूत दोस्ती करना चाहता है। दुनिया भर के लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं।

Congress and INDI Alliance are targeting Modi and his family. They are making false allegations against Modi.



Modi, on the other hand, is targeting the development of the country of the 21st century....



- PM @narendramodipic.twitter.com/zobjMPL1RW — BJP (@BJP4India) April 20, 2024

पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार पर है। कर्नाटक में केंद्र सरकार की परियोजनाएं ही सही ढंग से काम कर रही हैं। एचएएल प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस ने खूब हंगामा मचाया और आज एचएएल को रिकॉर्ड मुनाफा और टर्नओवर मिल रहा है। कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री शुरू हो गई है। अमेरिका के बाद बोइंग की दूसरी सबसे बड़ी सुविधा कर्नाटक में शुरू हो गई है। यह संभव है क्योंकि भारत में लोगों को ऐसे संगठनों में रोजगार मिल रहा है।

Bengaluru is a powerhouse of Yuva Shakti and Yuva talent. However, Congress and the INDI alliance are anti-tech.



Bengaluru is a powerhouse of Yuva Shakti and Yuva talent. However, Congress and the INDI alliance are anti-tech.

Today, the entire world is praising digital India and fintech. However, forget not that Congress was against Aadhaar. Congress was against Jan Dhan accounts. They…

बेंगलुरु युवा प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का पावरहाउस है। हालाँकि, भारत गठबंधन प्रौद्योगिकी के खिलाफ है। कांग्रेस ने डिजिटल भुगतान का मजाक उड़ाया। कांग्रेस ने 'मेड इन इंडिया' कोरोना वायरस वैक्सीन के खिलाफ उठाई आवाज. कांग्रेस और इंडी गठबंधन मोदी को हटाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस उस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जो हमारे देश के खिलाफ और असुरक्षित है

