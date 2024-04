Narendra Modi Ghaziabad Roadshow: 'जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे', मोदी के लिए दीवानी हुई जनता

Highlights गाजियाबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे पीएम मोदी को देखने के लिए लाखों की भीड़ भी जुट गई है महिलाओं ने नाचते-गाते हुए अपनी खुशी जाहिर की

Narendra Modi Ghaziabad Roadshow: उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। पीएम मोदी को देखने के लिए लाखों की भीड़ भी जुट गई है। पीएम मोदी के रोड शो से पहले यहां पर भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता पहुंच चुकी है।

