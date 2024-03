Pm Svanidhi Scheme: 'दुकान भले छोटे हो, लेकिन सपने बड़े होते हैं', पीएम मोदी ने पीएम-स्वनिधि योजना के तहत बांटे चेक

Highlights जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी ने रेहड़ी-पटरी वालों को किया संबोधित पीएम ने कहा कि इनकी दुकान छोटी होती है लेकिन, सपने बड़े होते हैं पीएम ने इस दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत चेक भी वितरित किए

PM Modi In Delhi: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वाले साथियों के ठेले, दुकान भले छोटे हों, लेकिन इनके सपने बड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सुध तक नहीं ली, इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसों की जरूरत पड़ जाती थी, तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। बैंक से इनको लोन ही नहीं मिलता था। क्योंकि बैंक गारंटी मांगता था। इन लोगों के लिए मैं बना गारंटी।

उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी देखी हैं। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है, मैं गरीबी को जी करके यहां आया हूं। इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूछा भी है और पूजा भी है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है, जो आज रेहड़ी-पटरी, ठेले और ऐसे छोटे-छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों की संबल बनी है। आज दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का भी शिलान्यास हुआ।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacts with PM SVANidhi beneficiaries and lays the foundation stone of two additional corridors of Delhi Metro’s Phase 4.



At the event, PM Modi says, "Today's program PM SVANidhi Mahotsav is dedicated to those who are always around… pic.twitter.com/RInEsm3X18