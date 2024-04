Narendra Modi In Chhattisgarh: 'कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी', पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा

Highlights पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया पीएम ने कहा, कांग्रेस देश में कमजोर सरकार चाहती है पीएम ने कहा, कांग्रेस आपका आरक्षण लूटना चाहती है

Narendra Modi In Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में थे। यहां उन्होंने विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ महीने पहले मैंने आपसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था, आपने मेरी बात का मान रखा और भ्रष्टाचारी पंजे को प्रदेश से साफ कर दिया।

#WATCH | Addressing the Vijay Sankalp Shankhnaad Maharally in Surguja, Chhattisgarh, Prime Minister Narendra Modi says, "...Congress bad governance & negligence is the reason for the country's destruction. Today, the BJP is taking strict action against terrorism & Naxalism.…