WHO IS Ram Shinde: कौन हैं राम शिंदे?, निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद सभापति निर्वाचित

Highlights महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आठ जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने थे। सात जुलाई 2022 से परिषद अध्यक्ष का पद खाली था।

BJP MLC Ram Shinde: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राम शिंदे को बृहस्पतिवार को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सभापति चुना गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामराजे नाइक-निंबालकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सात जुलाई 2022 से परिषद अध्यक्ष का पद खाली था। अब विधानमंडल के दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी भाजपा से हैं। पिछले हफ्ते, भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर यहां जारी शीतकालीन सत्र के दौरान इसी तरीके से महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

Prof. Ram Shinde files his nomination for the election of Chairman of Maharashtra Legislative Council in presence of CM Devendra Fadnavis.DCM Ajit Pawar, Ministers Chandrashekhar Bawankule, Chandrakant dada Patil,Uday Samant, Jaykumar Rawal were present too. pic.twitter.com/jtyhS9Dhb8