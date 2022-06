ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले-मंदिर को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं, देखें वीडियो

Highlights संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है जीतने के लिए नहीं। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। हमें इसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

नागपुरः संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघ मंदिर के लिए अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने, ये उस समय घटा।

हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया है। कुछ जगहों के प्रति हमारी अलग भक्ति थी और हमने उसके बारे में बात की लेकिन हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। हमें विवाद को क्यों बढ़ाना?

We have no opposition against any form of worship, we accept them all & consider all of them holy. They may have adopted that form of worship but they are descendants of our rishis, munis, Kshatriyas. We are descendants of the same ancestors: RSS chief Mohan Bhagwat in Nagpur pic.twitter.com/Oow10x3wzq — ANI (@ANI) June 2, 2022

ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों? मोहन भागवत ने कहा कि मन में कोई मुद्दे हों तो उठ जाते हैं। यह किसी के खिलाफ नहीं है। इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना ​​चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता खोजें।

#Gyanvapi matter is ongoing. Can't change history. Neither today's Hindus nor today's Muslims created it. It happened at that time.Islam came from outside via attackers. In the attacks,Devsthans were demolished to exhaust morale of those who wanted India's independence: RSS chief pic.twitter.com/SZfIxou0NJ — ANI (@ANI) June 2, 2022

....लेकिन हर बार रास्ता नहीं निकल सकता, जिसके कारण लोग अदालत जाते हैं और अगर ऐसा किया जाता है तो अदालत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी न्यायिक प्रणाली को पवित्र और सर्वोच्च मानते हुए फैसलों का पालन करना चाहिए। हमें इसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

#WATCH | "...We shouldn't bring out a new matter daily. Why should we escalate dispute? We have devotion towards #Gyanvapi and we are doing something as per that, it is alright. But why look for a Shivling in every masjid?..." says RSS chief as he speaks on Gyanvapi mosque issue. pic.twitter.com/eYLmaEEQY4 — ANI (@ANI) June 2, 2022

नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि क्या हम 'विश्वविजेता' बनना चाहते हैं? नहीं हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है। हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है जीतने के लिए नहीं। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है।

