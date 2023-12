Nagpur News: 154 करोड़ रुपए का मामला, कांग्रेस विधायक सुनील केदार समेत छह दोषी करार, पूर्व मंत्री को झटका, पांच साल कैद की सजा

Highlights नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने केदार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद की कुछ कंपनियों ने बैंक फंड से 125 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे थे. कंपनियों ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक को पैसा भी नहीं लौटाया.

Nagpur News: नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार को बड़ा झटका लगा है. नागपुर जिला और सत्र न्यायालय ने सुनील केदार को 154 करोड़ रुपए के घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया है. नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने केदार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है.

#UPDATE | Congress MLA & former minister Sunil Kedar is sentenced to five years imprisonment and asked to pay Rs 10 lakhs fine after being held guilty in the Rs 150 crore NDCCB scam by Special Court. 5 other accused were also awarded the same jail term and fine.