Video: मुस्लिमों ने भारत पर किया 832 सालों तक हुकूमत...हिन्दू हमारे बादशाहों के सामने हाथ जोड़कर करते थे जीहुजूरी- AIMIM नेता शौकत अली

लखनऊ: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक विशेष समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। अली ने संभल में एक सभा को संभोधित करते हुए कहा है जब हमारी हुकूमत थी तब हिन्दू हमारे बादशाह के सामने हाथ जोड़े हुए जीहुजुरी किया करते थे।

शौकत अली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बादशाह ने उस समय सेक्युलरिज्म की मिसाल पेश की है जब भारत आजाद नहीं था। उन्होंने अपने भाषण में बादशाह अकबर और जोधाबाई का भी जिक्र किया है।

आपने भाषण में भाजपा को निशाना साधते हुए शौकत अली ने कहा कि इस देश में मुस्लिमों ने 832 साल तक राज किया है। उस समय मुस्लिम बादशाहों के सामने हिन्दू हाथ जोड़कर जीहुजूरी किया करते थे।

