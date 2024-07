Mumbai rain: रात भर हुई बारिश के बाद शहर में भरा पानी, लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित, IMD ने की और बारिश की भविष्यवाणी

Highlights सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक ठाणे है, जहां शनिवार से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण शाहपुर इलाके में घर और पुल जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान चलाया है।

मुंबई:मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे रविवार को लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और कल्याण-कसारा खंड में खडावली और टिटवाला के बीच स्थानीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं, इस सप्ताह भी भारी बारिश जारी रहेगी।

#WATCH | Commuters wade through waterlogged streets at King's Circle in rain-hit Mumbai

शहर में रात भर भारी बारिश भी हुई। आईएमडी के अनुसार, सोमवार को पूरे दिन मुंबई में मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी और रात में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Mumbai | Train services have resumed on Central Line at Sion and Bhandup stations after rainwater has receded



Crowds gathered at Bhandup station amid heavy rainfall

रविवार को आंधी और बारिश के कारण पटरियों पर एक पेड़ गिरने के बाद कसारा और टिटवाला स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गईं। इसके अलावा रविवार को अटगांव और थानसिट स्टेशनों के बीच पटरियों पर मिट्टी आ गई और एक पेड़ गिर गया जिससे वाशिंद स्टेशन अवरुद्ध हो गया, जिससे बहुत व्यस्त पटरियों पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। उम्मीद है कि सोमवार से इन रूटों पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।

#WATCH | Heavy waterlogging in the area around Buntara Bhavan, in Kurla East, following heavy rainfall in Mumbai

महाराष्ट्र में भारी बारिश से मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं, सोमवार सुबह स्टेशनों और पटरियों पर पानी भर गया। सीआरपीओ ने एक बयान में कहा, "सायन और भांडुप और नाहुर स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। बारिश का पानी पटरियों के ऊपर था इसलिए ट्रेनों को लगभग एक घंटे तक रोका गया, अब पानी थोड़ा कम हो गया है इसलिए ट्रेनें फिर से शुरू हो रही हैं लेकिन सेवाएं अभी भी प्रभावित हैं।"

Maharashtra: Due to waterlogging at various railway stations in Mumbai División today, the following trains stand cancelled:

1) 12110 (MMR-CSMT)

2) 11010 (PUNE-CSMT)

3) 12124 (PUNE CSMT DECCAN)

4) 11007 (PUNE-CSMT DECCAN)

5) 12127 (CSMT-PUNE INTERCITY EXP)



Source: Central… — ANI (@ANI) July 8, 2024

स्थानीय मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई के डिंडोशी में सोमवार तड़के भारी बारिश जारी रही, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। आईएमडी ने अगले तीन-चार दिनों के दौरान महाराष्ट्र में भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि 8 जुलाई से 10 जुलाई 2024 तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है।

Due to WATER LOGGING at Various Station in Mumbai División on 08.07.24.

FOLLOWING TRAINS ARE CANCELLED :-



FOLLOWING TRAINS ARE CANCELLED :-

1) 12110 (MMR-CSMT) JCO 08.07.2024

2) 11010 (PUNE-CSMT) JCO 08.07.2024

3) 12124 (PUNE CSMT DECCAN QUEEN) JCO 08.07.2024

4) 11007 (CSMT - PUNE DECCAN) JCO 08.07.2024

5)… — Central Railway (@Central_Railway) July 8, 2024

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक ठाणे है, जहां शनिवार से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण शाहपुर इलाके में घर और पुल जलमग्न हो गए हैं और एनडीआरएफ ने बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान चलाया है।

Mumbai | Due to waterlogging triggered by rain, many BEST buses diverted from their regular route, says BEST Bus Transport.

