Mumbai Rains: बारिश के बाद रेलवे सेवा प्रभावित, ट्रैक पर निकल पड़े मंत्री अनिल पाटिल और MLA अमोल मिटकरी

Mumbai Rains: शहर में हो रही लगातार बारिश के बाद शहर में रेलवे सेवाओं समेत कई चीजों पर अस्त-व्यस्त और बाधित कर दिया है, जिससे आने-जाने वालों को काफी मुश्किलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका एक नजारा रेलवे ट्रेक पर भी देखने को मिला, जहां राज्य सरकार में मंत्री और विधायक को मुंबई पहुंचने के लिए मशक्कत करते देखा गया। दूसरी तरफ सोमवार की सुबह सेंट्रल रेलवे लाइन के जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने से शेड्यूल लोकल ट्रेन निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

उत्पन्न हुए इन अवरोधों के बाद से लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, कई एक्सप्रेस ट्रेन भी मुंबई शहर में पहुंचने में नाकामयाब हुई। जलभराव का प्रभाव रोजाना यात्रा करने वाली यात्रियों पर ही नहीं बल्कि राज्य सरकार में मंत्री और विधायक को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल और विधायक अमोल मिटकरी को सामने आए वीडियो रेलवे ट्रेक पर चलते हुए देखा जा रहा है, जिससे वो लोग मुंबई में पहुंच सके।

Mumbai: With their train stuck due to heavy outpour, state relief and rehabilitation minister Anil Patil, MLC Amol Mitkari take to railway tracks to walk out. #MumbaiRainpic.twitter.com/6jyOx5ABkK