Mumbai Rain Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा रद्द, शहर में भारी बारिश के बीच रेड अलर्ट जारी

Mumbai Rain Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 26 सितंबर को पुणे का दौरा करने के लिए तैयार थे लेकिन भारी बारिश के कारण दौरा रद्द कर दिया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत पुणे और अन्य शहरों में मूसलाधार बारिश से रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर में भीषण वर्षा के कारण यातायात ठप्प हो गया है। ऐसे में पीएम के दौरे को आज रद्द कर दिया गया है। उन्हें आज शाम 5:35 बजे पुणे एयरपोर्ट पहुंचना था।

नरेंद्र मोदी आज पुणे मेट्रो के एक नए कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले थे लेकिन आज यह संभव नहीं हो पाएगा। कल से भारी बारिश का सामना कर रहा शहर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार था और उप मुख्यमंत्री अजित पवार एसपी कॉलेज मैदान में इंतजाम कर रहे थे।

हालांकि, भारी जलभराव और कीचड़ ने पीएम मोदी को इलाके में सार्वजनिक रैली करने से रोक दिया।

