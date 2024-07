अनंत अंबानी की शादी पर बम की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के गुजरात से जुड़े तार

Highlights अनंत और राधिका की शादी में बम की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी के गुजरात के वडोदरा से जुड़े है तार वहीं, पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशे से इंजीनियर है

Anant Ambani-Radhika Merchant: महाराष्ट्र के मुंबई में संपन्न हुई अंबानी परिवार में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी को लेकर बम की धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भेजने वाले गुजरात के 32 वर्षीय इंजीनियर को हिरासत में ले लिया है। गौरतलब है कि शादी समारोह में देश ही नहीं विदेश के खास मेहमान पधारे थे और शादी में खुद पीएम नरेंद्र मोदी नवविवाहित जोड़े को अपना आर्शीवाद देने पहुंचे थे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यापक चिंता पैदा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की गहन जांच के बाद ये गिरफ्तारी की गई। हालांकि आरोपी की पहचान संदिग्ध है, जिसका खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, आरोपी पर बम की धमकी पोस्ट करने का आरोप है, जिसने विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल शादी समारोह को निशाना बनाया था।

Mumbai Police has arrested a man from Gujarat for his social media post about a bomb threat at Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding in Mumbai.



