Mumbai New Year 2026: नए साल की पूर्व संध्या के जश्न से पहले पूरे शहर में 17,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी किए गए तैनात

मुंबई: 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत के लिए कई ज़रूरी सार्वजनिक जगहों, होटलों और शॉपिंग मॉल में कई इवेंट और प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को देखते हुए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे बृहन्मुंबई शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। ये इंतज़ाम पुलिस कमिश्नर, बृहन्मुंबई के मार्गदर्शन में और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून-व्यवस्था), मुंबई और एडिशनल कमिशनर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक), मुंबई की देखरेख में किए गए हैं।

नए साल की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक नए साल को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के मना सकें, मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा सुरक्षा बल तैनात किया है, जिसमें 10 एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, 38 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, 61 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 2,790 पुलिस अधिकारी और 14,200 पुलिसकर्मी शामिल हैं।

इसके अलावा, संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों पर SRPF प्लाटून, QRT टीमें, BDDS टीमें, RCP प्लाटून, होम गार्ड और अन्य बलों को भी तैनात किया गया है। उस दिन, मुंबई पुलिस भीड़भाड़ वाली जगहों पर अलग-अलग जगहों पर नाकाबंदी (चेकप्वाइंट) लगाएगी, साथ ही पेट्रोलिंग और फिक्स्ड-पॉइंट सुरक्षा भी बढ़ाएगी।

पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षित जश्न मनाने की अपील की

मुंबई पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों और कानूनों का पालन करें और नए साल का जश्न उत्साह और खुशी के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि तुरंत मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क करें।

Web Title: Mumbai New Year 2026: Over 17,000 Police Personnel Deployed Across City Ahead Of New Year’s Eve Celebrations