Mumbai Film Celebrities Vote Lok Sabha Elections 2024: सभी को मतदान करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता गर्मी है या सर्दी, परेश रावल ने कहा, वीडियो

Mumbai Film Celebrities Vote Lok Sabha Elections 2024: रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और तब्बू जैसी फिल्मी हस्तियों ने सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीट के लिए मतदान सुबह सात बजे से जारी है। दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने कहा, ''सभी को मतदान करना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी है या सर्दी। आप देश और भारत के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं।'' अनिल कपूर ने कहा कि मतदान करना उनका कर्तव्य और अधिकार है। उन्होंने कहा, ''मुझे इस देश का नागरिक होने पर गर्व है, भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। मतदाता बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग (वोट करने) आएंगे।'' राज्य की इन 13 में से छह सीट मुं‍बई की हैं।'

Eh Mr Moron how do you usher in fascism or Dictatorship ? By democratically Asking people to vote ? 🤣 https://t.co/zYgeK9v41x — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 20, 2024

PLZ REMEMBER AND VOTE 🙏 https://t.co/8LIzuX44rs — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 20, 2024

#WATCH | Former Indian Cricketer Sachin Tendulkar says, "I am the national icon of ECI and I was involved in quite a few initiatives to raise awareness about the importance of casting your vote. Today as a proud indian I am able to do that. I am really really happy...I appeal all… https://t.co/xKJuo8igyppic.twitter.com/dRkRlDGw63 — ANI (@ANI) May 20, 2024

रणवीर और दीपिका ने बांद्रा के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। अक्षय कुमार ने जुहू में मतदान करने के बाद कहा, ''मैं अपने भारत को विकसित व मजबूत बनाना चाहता हूं और अपना वोट डालते हुए मैंने यह बात अपने दिमाग में रखी। सभी भारतीयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और फिर मतदान करना चाहिए।''

#WATCH | Actor Sanjay Dutt shows his inked finger after casting his vote at a polling station in Mumbai, for the fifth phase of #LokSabhaElections2024



He says "I appeal to everyone to come out and cast their votes..." pic.twitter.com/5sNKvzAje3 — ANI (@ANI) May 20, 2024

भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के बाद अक्षय कुमार ने पहली बार मतदान किया है। बांद्रा के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए कतार में खड़े फरहान अख्तर ने कहा, ''मेरा वोट अच्छे शासन के लिए। ऐसी सरकार जो सभी लोगों को ध्यान में रखे और हमें एक बेहतर शहर दे।'' अभिनेता-निर्माता ने लोगों, विशेष तौर पर युवाओं से मतदान करने का आग्रह किया।

#WATCH | Actors Jackky Bhagnani and his wife actor Rakul Preet Singh show their inked fingers after casting votes at a polling station in Mumbai, for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/5QXNHmYPFh — ANI (@ANI) May 20, 2024

अख्तर ने कहा, ''मैंने किसी से सुना कि युवा लोग गर्मी की शिकायत कर रहे हैं लेकिन इतनी गर्मी तो नहीं है इसलिए घर से बाहर निकलें और वोट करें।'' तब्बू मीडियाकर्मियों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाती नजर आईं। फिल्म निर्माता जोया अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी भी फरहान के साथ वोट डालने पहुंचीं।

मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा। मुंबई में मतदान करने के बाद उन्होंने कहा, ''हम बेहद चिंतित (मतदान को लेकर) हैं। हमने लोगों को घरों से निकलकर मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर काफी प्रचार किया है।

#WATCH | Mumbai: After casting his vote for #LokSabhaElections2024, actor Ranjeet says, "Voting is our right. The country needs a good govt..." pic.twitter.com/hORiIoFHL0 — ANI (@ANI) May 20, 2024

पूरे भारत में हस्तियों ने अनुरोध (जनता से मतदान करने का) किया है। मुझे उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा।'' हेमा अपनी बेटी ईशा के साथ मतदान के लिए पहुंची थीं। हेमा के पति धर्मेंद्र (88) ने कहा, ''वे (मतदाता) जानते हैं कि एक अच्छा भारतीय नागरिक कैसे बनना है। वे जानते हैं कि भारत को नयी ऊंचाइयों पर कैसे ले जाना है और उन्हें पता है कि इसके लिए उन्हें क्या और कैसे करना है।''

#WATCH | Lyricist Javed Akhtar and actor Shabana Azmi show their inked fingers after casting votes at a polling station in Mumbai, for the fifth phase of #LokSabhaElections2024



Shabana Azmi says "Voting is a huge responsibility and the right of every citizen. Everyone must come… pic.twitter.com/Hx0q8iUW87 — ANI (@ANI) May 20, 2024

अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा, गोविंदा, मनोज बाजपेयी, अनिल कपूर, परेश रावल, फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, सुभाष घई, प्रसिद्ध कवि व गीतकार गुलजार, फिल्म निर्माता मेघना गुलजार, आमिर खान, उनकी बेटी इरा और जुनैद खान सहित बॉलीवुड की अन्य कई हस्तियों ने वोट डाला।

बाजपेयी ने लोगों से वोट डालने का आग्रह किया। अभिनेता ने कहा, ''यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आपको अगले पांच वर्ष के लिए अपना नेता चुनने का मौका मिलता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अपने अधिकार का उपयोग करें क्योंकि आपको पांच साल बाद फिर से यह मौका मिलेगा।

#WATCH | Mumbai: After casting her vote for #LokSabhaElections2024, actress-model Malaika Arora says, "I would appeal that it's your right to vote, so go out and exercise your right to vote." pic.twitter.com/SLL8Xu3D6P — ANI (@ANI) May 20, 2024

#WATCH | Director Boney Kapoor and actor Khushi Kapoor arrive at a polling station in Mumbai, to cast their votes for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/tkv4eH2i2p — ANI (@ANI) May 20, 2024

#WATCH | Film Producer and Veteran Actor Salim Khan and his wife Salma Khan arrive at a polling station in Mumbai, to cast their votes for the fifth phase of #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/OpudRJpqXl — ANI (@ANI) May 20, 2024

उन पांच वर्षों के लिए आपके पास शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा।'' वहीं फिल्म निर्माता आशुतोष ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा, ''मतदान करें क्योंकि आपके पास विकल्प है। मतदान करें क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। मतदान करें क्योंकि यह आपका अधिकार है।''

#WATCH | Mumbai: After casting his vote, actor Manoj Bajpayee says, "This is the biggest festival and everyone should vote as you will get this opportunity after 5 years. If you haven't voted then you have no right to complain..."#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/ECZH5TeBU8 — ANI (@ANI) May 20, 2024

