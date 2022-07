मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के लिए संसद भवन में जुटे प्रमुख नेता, हंगामेदार हो सकता है सत्र

Highlights 18 अगस्त से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र 24 नए विधेयक पेश होंगे सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले बुलाई है सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली: 18 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो संसद भवन में शुरू हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और टीएमके समेत सभी प्रमुख पार्टियों के नेता पहुंच सकते हैं। इस बार संसद का मानसून सत्र बेहद अहम होने वाला है। मानसून सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे।

Delhi | Congress MPs Mallikarjun Kharge and Jairam Ramesh, Rashtriya Lok Dal MP Jayant Chaudhary and DMK MP Tiruchi Siva arrive at Parliament Annexe for an all-party meeting called by the government#MonsoonSessionpic.twitter.com/Xlg44nwxAs