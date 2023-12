UGC MPhil programme: एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं, यूजीसी ने विद्यार्थियों को आगाह किया, जानें क्या कहा

Highlights मनीष जोशी ने कहा कि एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। विश्वविद्यालय तत्काल 2023-24 सत्र के लिए प्रवेश रोकने के लिए कदम उठाएं।

UGC MPhil programme: यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, विश्वविद्यालय तत्काल 2023-24 सत्र के लिए प्रवेश रोकने के लिए कदम उठाएं। विद्यार्थियों को आगाह किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी भी एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश न लें।

MPhil not recognised degree, take immediate steps to stop admissions for 2023-24 session: UGC to universities