जबलपुर: 51 निजी अस्पताल-नर्सिंग होम पर सख्त हुआ प्रशासन, इस कारण नए मरीजों की भर्ती पर लगाया रोक

Highlights जबलपुर के निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड पर प्रशासन सख्त हुआ है। प्रशासन ने 51 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दिया है। इन निजी अस्पतालों से प्रशासन ने पहले जरूरी दस्तावेजों और एनओसी की मांग की है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने 51 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में नए मरीजों के दाखिले पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने कहा है कि यह रोक इन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम से तभी हटेगा जब ये अस्पताल स्थापना अधिनियम के तहत जरूरी मापदंड पूरा करने संबंधी सभी दस्तावेज को पेश करेंगे।

यही नहीं इन दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही इन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम वाले अपने यहां नए मरीज को भर्ती कर पाएंगे।

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire breaks out at Jabalpur Hospital. Further details awaited pic.twitter.com/RdjjqARKIY