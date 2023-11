MP-CG Voting Updates: मध्य प्रदेश में वोटों की बारिश, 73.01 % मतदान, देखें जिलेवार विवरण

Highlights बहुमत के लिए 116 सीट की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 70 सीट पर मतदान हुआ। 20 सीट पर पहले ही वोट डाले गए थे।

Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गया। सौसर विधानसभा क्षेत्र में अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी अंकित त्रिपाठी एवं सौसर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी धरमवीर सिंह नागर ने मतदान किया। शुक्रवार को कुल 73.01 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध रात नौ बजकर 20 मिनट को अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मतदान का प्रतिशत 73.01 प्रतिशत रहा। आंकड़े अभी अद्यतन किए जा रहे हैं इसलिए देर रात तक अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है।

छत्तीसगढ़ में 68-15 प्रतिशत मतदान हुआ है। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मध्य प्रदेश के 230 सीट पर वोट डाले गए। बहुमत के लिए 116 सीट की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 70 सीट पर मतदान हुआ। 20 सीट पर पहले ही वोट डाले गए थे। मप्र चुनाव के लिए शुक्रवार को हो रहा मतदान शाम छह बजे समाप्त हो गया। आगर-मालवा में सबसे ज्यादा 82 फीसदी मतदान, भोपाल में सबसे कम हुआ है।

#WATCH | Chhattisgarh: Electronic Voting Machines (EVM) being sealed & secured at a polling booth in Ambikapur.



The counting of votes will take place on December 3. pic.twitter.com/dbbSb8wVvG — ANI (@ANI) November 17, 2023

नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में मतदान अपराह्न तीन बजे समाप्त हो गया, जबकि राज्य के बाकी इलाकों में मतदान शाम छह बजे तक जारी रहा। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी 230 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ।

STORY | Tentative voter turnout till 5 pm: 67.34 per cent in Chhattisgarh, 71.11 per cent in Madhya Pradesh, says EC



READ: https://t.co/kszSeYz2pOpic.twitter.com/QZr7ZBlbLz — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले की नक्सल प्रभावित बैहर सीट पर 84.81 प्रतिशत, लांजी में 75.07 प्रतिशत और परसवाड़ा में 81.56 प्रतिशत मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 86.19 प्रतिशत मतदान नीमच जिले के जावद में तथा सबसे कम 50.41 प्रतिशत मतदान भिंड में हुआ। राज्य में चुनाव मैदान में कुल 2,533 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पूर्ववर्ती एवं कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं।

VIDEO | Polling comes to an end for the single phase of assembly elections in Madhya Pradesh. Visuals from polling booth in Gwalior. pic.twitter.com/oN5p9IWqBY — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

#UPDATE | IED blast was carried out by the naxals targeting the polling party when they were returning from Bade Gobra polling station. ITBP head constable Joginder Singh died in the blast. The polling party and EVM machine reached Gariaband safely: IG Raipur Range Arif Sheikh https://t.co/xNZp28Icpg — ANI (@ANI) November 17, 2023

