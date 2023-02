बेंगलुरु: सीमेंट से भरे कंक्रीट मिक्सर ट्रक की चपेट में आई कार, मां-बेटी की दर्दनाक मौत

Highlights बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा मेन रोड पर कार और कंक्रीट मिक्सर ट्रक हुई टक्कर। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक अचानक पलट गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। ट्रक के नीचे दबकर कार सवार महिला और उसकी बेटी की हुई मौत।

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना समाने आई है। जहां अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही मां और बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की कार के ऊपर सीमेंट-कंक्रीट ट्रक अचानक पलट गया, जिसके नीचे कार दब गई और मां-बेटी दोनों कार में ही फंस गए। हादसा कितना भयावह था ये कार को देखकर साफ पता चल रहा है। हादसे के बाद कार की तस्वीरे सामने आई है। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पिचक गई है।

पुलिस के मुताबिक, ट्रक इतना भारी था कि कार उसके नीचे दब गई और हादसे के बाद चश्मदीदों ने जब कार चालक मां और उनकी बेटी को निकालने की कोशिश की तो वाहन भारी होने के कारण ऐसा न हो सका। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से जेसीबी और क्रेन की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Karnataka | A woman namely Gayathri Kumar and her daughter Samatha Kumar died when a concrete mixer truck overturned and crushed their vehicle on Bengaluru's Bannerghatta Road. Police identified the truck owner and search for the driver and owner is underway: Bengaluru Police pic.twitter.com/Wi0jLUHoUa