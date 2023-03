होली पर शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जमकर काटे चालान

Highlights 7 मार्च की दरम्यानी रात को ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 908 चालान किए। दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक 8 मार्च को शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 559 चालान किए गए होली पर अलग- अलग स्थानों पर 2000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के विशेष चेकिंग दलों को तैनात किया गया था।

नई दिल्ली : देश भर में 7 और 8 मार्च को होली की धूम रही। होली पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का डंडा भी खूब चला। शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट, गलत साइड ड्राइविंग, ट्रिपलिंग आदि जैसे उल्लंघनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। 7 और 8 मार्च को ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में कई चालान काटे गए।

दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक 8 मार्च को 7,643 चालान किए गए, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 559, दोपहिया पर ट्रिपल राइडिंग के लिए 698, बिना हेलमेट के सवार पीछे बैठने वाले के लिए 3,410 ,सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग के लिए 312, टिंटेड ग्लास के लिए 215 और 2,449 अन्य चालान शामिल हैं। 5 घातक दुर्घटनाओं की सूचना भी दी गई।





On Mar 8, 7,643 challans made including 559 for drunken driving, 698 for Triple Riding on two-wheeler, 3,410 for rider/pillion rider without helmet, 312 for driving without seat belt, 215 for tinted glass & 2,449 other challans. 5 fatal accidents reported: Delhi Traffic Police