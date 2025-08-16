यूपी में 2027 के चुनावों से पहले 100 से अधिक बीजेपी विधायकों का कट सकता है टिकट, पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण से मिले संकेत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने मौजूदा विधायकों का एक व्यापक आंतरिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इस कदम को 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर टिकटों में फेरबदल की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि लगभग 100 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, और 70-80 निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी तरह से नए उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, जनता में भाजपा विधायकों के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। शिकायतें आ रही हैं कि कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में निष्क्रिय रहते हैं, लोगों की छोटी-छोटी शिकायतों का भी समाधान नहीं करते हैं और अक्सर मतदाताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अवैध बालू, मोरंग और पत्थर खनन के आरोपों के साथ-साथ ठेकों और पट्टों में अनियमितताएँ भी लखनऊ से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों तक पहुँच गई हैं।

हाल ही में, झांसी में भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा के समर्थकों पर एक ट्रेन में एक यात्री पर हमला करने का आरोप लगा। इस घटना को और भी गंभीर बना दिया क्योंकि भाजपा, संघ और सरकार के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभाने वाले आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने इस हमले को लाइव देखा।

हाल के लोकसभा चुनावों से सबक लेते हुए, जहाँ पार्टी की सीटें 2019 के 62 से घटकर 33 रह गईं, भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अगर मौजूदा विधायकों को पार्टी के सत्ता में वापसी के लक्ष्य में बाधा के रूप में देखा जाता है, तो नेतृत्व उन्हें टिकट देने से नहीं हिचकिचाएगा।

विधायकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर A, B और C श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला यह मूल्यांकन बाद में काशी, ब्रज, अवध और अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित होगा। विधायकों को तीन श्रेणियों में रखा जा रहा है: A, ज़मीनी स्तर पर मज़बूत पकड़ वाले लोकप्रिय नेता, B, औसत प्रदर्शन करने वाले और सुधार की गुंजाइश रखने वाले, और C, कमज़ोर प्रभाव वाले या नकारात्मक जनधारणा वाले। विकास निधि का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण पैमाना होगा।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2027 का चुनाव आत्मसंतुष्टि के आधार पर न लड़ा जाए। नेतृत्व चाहता है कि जीत की संभावना, प्रदर्शन और जनता से जुड़ाव ही एकमात्र पैमाना हो।"

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए उम्मीदवार चयन मानदंड

इस प्रक्रिया में उम्मीदवार चयन मानदंडों में भी बदलाव शामिल है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर, ज़िला अध्यक्ष, ज़िला प्रभारी और सांसद प्रत्येक सीट के लिए तीन नामों का प्रस्ताव देंगे, जबकि क्षेत्रीय अध्यक्ष एक पैनल को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद राज्य नेतृत्व जातिगत संतुलन और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कवायद भाजपा की 2022 की रणनीति की याद दिलाती है, जब सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि, कई विधायकों के लिए इस सर्वेक्षण ने चिंता बढ़ा दी है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह मंथन ज़रूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व 2027 के लिए एक "साफ़-सुथरी, अनुशासित और प्रभावी" टीम चाहते हैं, इसलिए यह आंतरिक सर्वेक्षण हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक होने की संभावना है।

