मोनू मानेसर पर कसा शिकंजा; हरियाणा पुलिस ने लिया हिरासत में, नूंह हिंसा के बाद कई महीनों से था लापता

गुरुग्राम: हरियाणा पुलिस को मंगलवार एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नूंह हिंसा और तीन मुस्लिम पुरुषों की हत्याओं से संबंधित मामलों में फरार गोरक्षक मोनू मानेसर को आज पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया है।

बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मोनू को हिरासत में ले लिया और अब उसे राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा।

मोनू मानेसर की हिरासत का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें पुलिस जाल बिछा कर आरोपी को पकड़ लेती है।

CCTV footage of Monu Manesar being detained by the Haryana police. pic.twitter.com/i9JV6ZH7JD