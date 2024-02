Money Laundering Case: 5 दिन की रिमांड, हेमंत को पीएमएलए कोर्ट से झटका, धन शोधन और भूमि घोटाले का मामला

Highlights भूखंड के ‘‘अवैध’’ कब्जे और ‘‘भूमि माफिया’’ के साथ संबंध को लेकर केस दर्ज किया। सात घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। झामुमो नेता को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Money Laundering Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। उन्हें 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 फरवरी को कोर्ट में ईडी ने उन्हें रिमांड पर मांगा था, जिसका हेमंत सोरेन के वकील ने कड़ा विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 2 फरवरी को फैसला सुनाने की बात कही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सोरेन ने ईडी के द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

Former Jharkhand CM and JMM executive president Hemant Soren sent to 5-day ED custody.



