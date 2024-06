Mohan Charan Majhi Oath Ceremony: ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के मुखिया बने मोहन चरण माझी, 8 कैबिनेट और 5 मंत्री नियुक्त

Mohan Charan Majhi Oath Ceremony: ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मोहन चरण माझी ने मुख्यमंत्री पद की कसम खाई। उनके अलावा वर्धन सिंह देव और प्रवति परिदा ने भी डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली। उप मुख्यमंत्री और सीएम (CM) के अलावा 8 एमएलए कैबिनेट मंत्री और 5 विधायक भी मंत्री नियुक्त हुए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम नवीन पटनायक, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। यह शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के जनता मैदान में संपन्न हुआ।

Mohan Charan Majhi ने यहां से जीता चुनाव

मोहन चरण माझी ने ओडिशा के क्योंझर विधानसभा क्षेत्र में बीजू जनता दल (बीजेडी) की मीनू माझी को 11,577 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में भाजपा को 78 सीटें मिलीं, जबकि बीजद को 51 सीटें मिलीं। 52 वर्षीय मोहन माझी ओडिशा के आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं।

कैबिनेट मंत्री की शपथ इन्होंने ली

सुरेश पुजारी, रबीनारायण नाइक, नित्यानंद गोंड, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेश महालिंग, विभूति भूषण जेना, कृष्ण चंद्र महापात्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है। गणेश राम सिंह खुंटिया, सूर्यबंशी सूरज, प्रदीप बालासामंता, गोकुला नंद मल्लिक और संपद कुमार स्वैन भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

इस शपथ ग्रहण समारोह भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद रहे।

