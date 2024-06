Modi's Swearing-In Ceremony: मोहम्मद मुइज्जू से लेकर शेख हसीना तक, ये है मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले वैश्विक नेताओं की सूची

Highlights 9 जून को शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को निमंत्रण मिला विदेश मंत्रालय ने शनिवार सुबह एक प्रेस विज्ञप्ति में उन नेताओं की घोषणा की, जिन्होंने ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू उन पड़ोसी नेताओं में शामिल हैं, जो पीएम मोदी को शपथ लेते देखने के लिए भारत आएंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रविवार 9 जून को शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को निमंत्रण मिला है। किस नेता को आमंत्रित किया गया है, इस बारे में अटकलों के बीच, विदेश मंत्रालय ने शनिवार सुबह एक प्रेस विज्ञप्ति में उन नेताओं की घोषणा की, जिन्होंने ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू उन पड़ोसी नेताओं में शामिल हैं, जो पीएम मोदी को शपथ लेते देखने के लिए भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है।

विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम रानिल विक्रमसिंघे; मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद मुइज्जू; सेशेल्स के उप-राष्ट्रपति महामहिम अहमद अफीफ; बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना; मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ; नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड'; और भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम शेरिंग तोबगे ने भाग लेने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है।"

